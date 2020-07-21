Курение кальяна стало очень популярно в последние годы и развилось в целую культуру. Все больше любителей кальянов хотят разбираться в тонкостях изготовления и забивки табака, в особенностях широкого ассортимента марок табачных смесей, которые представлены на рынке.

Для того, чтобы сеанс курения принес максимум удовольствия, обратите внимание на выбор устройства, в которое непосредственно закладывается табак - чаши (чилима). Сейчас вы можете купить аксессуары для кальяна из разнообразных материалов: камень, керамика, силикон, глина, стекло, металл. Гурманы даже используют сочные экзотические фрукты для этой цели.

Лучшие товары

Новинки каталога

Табак для кальяна. Уголь для кальяна. Дым Востока

Кальян – не просто способ курения пряных табачных смесей. Это целая философия расслабления. Густой, ароматный дым с насыщенным вкусом – идеал, к которому стремятся все любители кальяна. И этого невозможно достичь без сочетания трех основных составляющих: качественный табак; функциональные комплектующие для кальяна и способ забивания.

Теперь Вам не нужно никуда ехать вечерами, если захотите расслабиться в ароматном дыму. Заказывайте в нашем магазине Дым востока все, что необходимо для того, чтобы, не переплачивая в 10-15 раз за забивку кальяна в заведении, провести дома шикарный вечер релакса.

Мы предлагаем Вам отличный табак для кальяна, уголь для кальяна и различные аксессуары для курения кальяна. Окунитесь в мир дыма и разнообразия вкусов, подберите для себя свой особенный микс вкуса и крепкости. Опытные любители кальяна обычно имеют свой любимый сорт табака, а новичкам советуем экспериментировать.

У нас можно приобрести табак для кальяна от лучших производителей: AFZAL, FUMARI, Al Fakher, BUTA, SERBETLI, DEADHORSE, HOOKAFINA, FUSION, DECLOUD, NIRVANA, ALWAHA.

Если хотите устроить себе действительно расслабляющий и качественный процесс курения кальяна, обратите внимание на полезные аксессуары для кальяна: одноразовые и многоразовые мундштуки, удобные плитки для разжигания угля и заменители фольги, трубки и уплотнители, различные чаши, уголь.

Для хорошего прогрева табака и раскрытия его вкусовой палитры, мы советуем Вам выбрать хорошую чашу для кальяна. Оптимальным вариантом станет глиняная или силиконовая.

Для того, чтобы обеспечить длительное курение и густой дым, опытные любители кальяна советуют использовать калауд, а не обычную фольгу.

Безопасную и комфортную работу с раскаленными углями Вам обеспечат специальные щипцы. Обратите внимание на то, чтобы они были с заостренными краями и с достаточно длинной ручкой.

Угли для кальяна гораздо удобнее разжигать на специальной плитке,а не на кухонных конфорках. Такая плитка очень компактная, за счет особой конструкции обеспечивает равномерный прогрев углей.

Также не стоит забывать про аксессуары, которые используются после курения. Например, специальный ерш для чистки шахты от продуктов горения. Профессионалы советуют чистить кальян после каждого курения, чтобы не вдыхать вредные вещества.

В нашем магазине Вы можете также купить отличный табак для кальяна, уголь для кальяна, одноразовые и многоразовые мундштуки для кальяна. Для любителей прохладного освежающего дыма советуем специальный охлаждающий мундштук.